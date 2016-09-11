Навчання "Кавказ-2016": екс-посол США розповів про спроби РФ легітимізувати окупацію Криму
Присутність офіційних західних спостерігачів на російських військових навчаннях "Кавказ-2016" в окупованому Криму може бути використано Москвою для легімітизації спроби незаконної анексії українського півострова.
Про це написав у Twitter екс-посол США в Україні та експерт впливового американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер, повідомляє "Голос Америки".
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Так Пайфер прокоментував повідомлення про те, що Міноборони РФ запросило західних військових аташе спостерігати за ходом масштабних військових навчань в Південному військовому окрузі Росії.
"Росія демонструє прозорість, запрошуючи західних дипломатів в Крим, але якщо вони приймуть запрошення, Москва заявить, що таким чином вони визнали анексію Криму Росією", - написав Пайфер.
Навчання "Кавказ-2016" проводяться на території ППО РФ відповідно до плану підготовки Збройних сил РФ в період з 5 по 10 вересня під керівництвом начальника Генерального штабу ЗС РФ - першого заступника міністра оборони Росії генерала армії Валерія Герасимова.