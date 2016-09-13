Глава МЗС Люксембургу закликав виключити Угорщину з ЄС

"Ми не можемо погодитися з масовим порушенням системи фундаментальних цінностей Євросоюзу", - заявив політик в інтерв'ю газеті Die Welt, передає РБК.

Ассельборн аргументував свою позицію тим, що влада Угорщини будує паркани на кордоні в прагненні стримати потік біженців, які втікають від війни, та порушує свободу слова і судочинства.

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"Тимчасове, а можливо і остаточне виключення - єдиний шлях для збереження цілісності ЄС", - сказав політик. За його словами, зараз Євросоюз ніколи б не став брати Угорщину в свої члени.

Стаття 7 Лісабонського договору дозволяє припиняти привілеї країни-учасниці ЄС, що випливають з її членства в союзі. Для такого жорсткого рішення необхідно одноголосне рішення Європейської ради (за винятком країни, проти якої цей механізм вирішать використовувати).

Влітку цього року президент Угорщини Янош Адер анонсував проведення в жовтні референдуму, на якому жителям країни повинні вирішити, чи підтримують вони систему Євросоюзу з розподілу квот на розселення мігрантів. Угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово заявляв про свою незгоду з міграційною політикою ЄС.

В кінці 2015 року Угорщина і Словаччина звернулася до Європейського суду в зв'язку з системою квот на прийом мігрантів.