Президент Бразилії оголосив про початок масштабної приватизації

01:14, 14 вересня 2016
Світ
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Президент Бразилії Мішел Темер оголосив про початок приватизації державних активів на мільярди доларів, щоб вивести економіку країни з рецесії і стимулювати створення робочих місць.

REUTERS

Зокрема, уряд планує продати ліцензії на управління аеропортами міст Порту-Алегрі, Салвадора, Флоріанополіса і Форталезі до першого кварталу 2017 року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, планується виставити на продаж права на контроль над федеральними дорогами в центрально-східних і південних регіонах країни.

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Приватизація також торкнеться залізничних проектів і прав на управління нафтовими родовищами і гідроелектростанціями, які будуть виставлені на продаж протягом 2017 року.

"Ми повинні відкритися приватному сектору, тому що держава не може робити все", - заявив Темер на зустрічі з міністрами, де обговорювався план.

Влада розраховує, що доходи від приватизації можуть скласти близько 24 млрд доларів.

Таким чином, Темер оголосив про різку зміну політичного курсу після відставки попереднього президента країни Ділми Руссефф.

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