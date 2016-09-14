Президент Бразилії оголосив про початок масштабної приватизації

Зокрема, уряд планує продати ліцензії на управління аеропортами міст Порту-Алегрі, Салвадора, Флоріанополіса і Форталезі до першого кварталу 2017 року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, планується виставити на продаж права на контроль над федеральними дорогами в центрально-східних і південних регіонах країни.

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Приватизація також торкнеться залізничних проектів і прав на управління нафтовими родовищами і гідроелектростанціями, які будуть виставлені на продаж протягом 2017 року.

"Ми повинні відкритися приватному сектору, тому що держава не може робити все", - заявив Темер на зустрічі з міністрами, де обговорювався план.

Влада розраховує, що доходи від приватизації можуть скласти близько 24 млрд доларів.

Таким чином, Темер оголосив про різку зміну політичного курсу після відставки попереднього президента країни Ділми Руссефф.