У Міссурі республіканці домоглися скасування ліцензії на носіння зброї

Представники Республіканської партії, що займають більшість місць у законодавчому органі штату, зуміли набрати кількість голосів, необхідну для подолання вето, накладеного раніше на відповідний закон губернатором-демократом Джеєм Ніксоном, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Тепер повнолітні жителі штату отримають право купувати і мати при собі вогнепальну зброю прихованого носіння без обов'язкового отримання ліцензії на таку зброю. Республіканці вважають, що це дозволить законослухняним громадянам захищати себе та свої родини.

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Критики законопроекту заперечували, що його прийняття може призвести до сплеску насильства з застосуванням зброї. Вони також побоюються, що найбільш часто жертвами такого насильства будуть ставати афроамериканці.

Президент США Барак Обама і його адміністрація раніше закликали до посилення правил обігу вогнепальної зброї на всій території країни. Це було пов'язано з кількома гучними випадками масових розстрілів мирних громадян.

Найрезонанснішим з цих випадків стала стрілянина в гей-клубі Pulse міста Орландо у Флориді, де Омар Матін застрелив 49 осіб і поранив ще 53 перш ніж його самого застрелила поліція.