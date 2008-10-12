Медведєв: Росія не пошкодує коштів на нові авіаносці

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що держава не жалітиме грошей як на створення нових видів озброєнь, так і на соціальне забезпечення військовослужбовців.

В ході зустрічі в суботу з особовим складом важкого авіаносця "Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов" Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що "робота з модернізації збройних сил РФ переслідує два основних завдання". "Завдання номер один - це створення принципово нового вигляду збройних сил і створення нових видів озброєнь, постановка їх на бойове чергування і використання у практичній діяльності. Ми на це не жалітимемо коштів. Це вкрай важливо для підтримки боєздатності наших збройних сил", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ, передає РІА “Новости”.

Завдання номер два, за його словами, "створення нормальних соціальних умов для військовослужбовців". Президент Росії нагадав, що частини постійної бойової готовності будуть переведені з 1 січня на новий розмір грошового утримання. "Це буде гідний розмір, який можна співставити з тим, який виплачується у розвинених державах", - запевнив президент.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ доручив міністерству оборони розробити програму будівництва авіанесучих крейсерів, щоб приступити до створення таких кораблів в найближчі два роки.

"Гадаю, що найближчим часом ми підготуємо програму - вважайте, що це доручення міністерству оборони - з відродження авіанесучої компоненти (ВМФ) і визначення місць, де будуватимуться нові авіанесучі крейсери", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ висловив надію на те, що "найближчим часом ми вийдемо на перші рішення, а на конкретне створення кораблів вийдемо в найближчі один-два роки".

Нагадавши, що авіанесучий крейсер будується в середньому близько п`яти років, глава держави висловив думку, що "до 2013-2015 року ми зможемо одержати перші результати, якщо відлічити 5 років від ухвалення рішення".

Як відомо, 24 вересня керівник комісії Ради Федерації з національної морської політики В’ячеслав ПОПОВ повідомив, що Росія може побудувати авіаносці на Україні. На думку сенатора і колишнього командувача Північним флотом, у Росії є "продуктивне поле" для взаємодії з Україною у галузі суднобудування. Зокрема, за згодою сторін можуть бути відновлені виробничі потужності верфі в Миколаєві, на якій за часів Радянського Союзу будувалися авіанесучі крейсери.

Разом з тим, слід зазначити, що роботи зі створення доку для надводних кораблів водомісткістю понад 100 тисяч тонн ведуться у Сєверодвінську. Отже співпраця з українськими підприємствами, овидно, не вийде за рамки поставок окремих вузлів і агрегатів, зазначив В.ПОПОВ.

Проектування російських авіаносців ведеться з 2005 року, а початок їх будівництва намічено на 2010 рік. Відповідно до планів ВМФ РФ, протягом найближчих 20-30 років будуть сформовані 5 - 6 авіаносних ударних груп.