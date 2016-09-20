Популярний російський опозиційний журналіст заявив про "вимушену евакуацію" з РФ

Відеозаяву він розмістив на своєму каналі в Youtube.

За його словами, це "не еміграція, а вимушена евакуація на певний час".

"На превеликий жаль, кількість загроз переросла в якість. Незнайомий абонент з невизначеного номера зателефонував мені і повідомив, що вони готові потерпіти мене до жовтня, після чого пообіцяли перевести в овочевий відділ", - розповів Сотник.

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Журналіст повідомив, що певний час він буде мешкати в Грузії. У Росії ж залишаються оператори каналу Sotnik TV, і вони продовжать свою роботу, а в самого Сотника тепер з'явиться час вести регулярну аналітичну програму.

Олександр Сотник – російський письменник, публіцист, журналіст і видеоблогер. Він відомий своїми критичними матеріалами щодо чинної російської влади і сюжетами на злободенні теми. У 2010 року Сотник підписався під зверненням "Путін повинен піти". У 2015 році його разом з політиками та діячами культури назвали одним із 24 друзів України.