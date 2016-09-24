Обама заблокував законопроект, що дозволяє родинам жертв 9/11 подати позови до Саудівської Аравії

Мова йде про законопроект, який раніше схвалили сенат і конгрес, передає РБК з посиланням на Reuters.

Його суть полягає в тому, що родини загиблих при атаках, організованих міжнародними терористичними організаціями в США, мають право подавати позови проти держав, які їх підтримують на території Америки.

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В адміністрації Обами вирішили, що закон загрожує національній безпеці США. Як йдеться в заяві Білого дому, цей закон «дозволяв би проводити судовий процес проти держав, які не були включені виконавчою владою в списку країн — спонсорів тероризму» і зруйнував би «концепцію суверенного імунітету, яка захищала громадян США протягом довгого часу». Крім того, в Білому домі вирішили, що прийняття законопроекту ускладнило б відносини з союзниками по антитерористичній боротьбі.

Соратники Обами по партії, зокрема сенатор-демократ Чак Шумер, вже заявив, що зможуть подолати вето президента при повторному голосуванні. Для цього треба, що законопроект підтримали дві третини членів палати представників і сенату.

В підтримку закону виступила також і кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Її представник Джессі Лерих заявив, що якби Клінтон була президентом, вона підписала цей законопроект.

Раніше УНІАН повідомляв, що Конгрес США прийняв закон, що дозволяє родичам жертв атак 11 вересня 2001 року подавати в суд на Саудівську Аравію, однак президент Барак Обама має намір накласти на закон вето.