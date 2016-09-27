У Кремлі відмовилися коментувати суперечливі заяви Міноборони РФ про перебування українського Су-25 поруч з "Боїнгом"

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чому два роки тому російські генерали заявляли, що бачили на своїх радарах поблизу МН17 український Су-25, а зараз, посилаючись на дані тих же радарів, кажуть, що у районі катастрофи не спостерігалося жодних сторонніх об'єктів, які могли стати причиною руйнування лайнера.

«Я не можу відповісти на ваше питання, все-таки на це питання повинні відповідати фахівці, які розбираються у показниках радарів. Я рекомендую адресувати це питання Міноборони, якщо вчора брифінг не передбачав питань, це не означає, що ви не можете поставити питання сьогодні», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня 2014 року в Міноборони Росії стверджували, що один український літак був у безпосередній близькості від MH17 у день катастрофи.

Це нібито було "підтверджено даними російських радіолокаторів і декількома свідками з місцевих, які зуміли розгледіти у повітрі на висоті 10 км "один, а може, й два Су-25".

Генеральний конструктор літака спростував російську версію аварії MH17 і заявив: Су-25 не може збити літак, що летить на висоті 10,500 метрів.

26 вересня в РФ заявили, що в районі катастрофи MH17 не спостерігалося ніяких сторонніх об'єктів, які могли стати причиною руйнування лайнера.

Слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновку, що літак «Малазійських авіаліній» рейсу МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою «Бук».

Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії і Бельгії з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» представить попередні результати кримінального розслідування 28 вересня.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня 2016 року президент України Петро Порошенко наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».