Financial Times розповіла про велику кількість зв'язків Трампа в Росії

Газета Financial Times проаналізувала діяльність кандидата на посаду президента США від республіканців Дональда Трампа за останні десятиліття, виявивши у мільярдера велику кількість зв'язків в Росії, передає РБК.

Перші свідчення співпраці Трампа з Росією FT знаходить ще в радянські часи, коли в 1986 році Трамп вперше прилетів до Москви, щоб обговорити проект будівництва готелю Trump Tower в Росії з послом СРСР Юрієм Дубініним. Коли стало зрозуміло, що цей проект не буде реалізований, Трамп запросив Горбачова з дружиною відвідати Trump Tower в Нью-Йорку. Цей візит також не відбувся, зазначає газета.

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Як зазначає FT, Трамп не залишив надії встановити «зв'язки з Росією» і в єльцинську епоху. Газета пише, що в 1997 році Трамп клопотав про встановлення гігантської статуї Христофора Колумба роботи Зураба Церетелі на річці Гудзон. Ця статуя, подарунок уряду Росії США, була зрештою встановлена в Пуерто-Ріко — після того, як кілька міст США відмовилися прийняти її.

Серед ділових партнерів Трампа, пов'язаних з Росією, FT згадує нью-йоркського девелопера Тевфіка Аріфа, уродженця СРСР. Йому належить Bayrock, будівельна компанія, спільно з якою він потім укладав угоди по всьому світу. Найвідомішим спільним проектом Трампа і Аріфа став 46-поверховий готель-кондомініум Trump SoHo. Згідно з розслідування газети, Трамп став співпрацювати з підприємцем після того, як низка корпоративних банкрутств обмежила його доступ на ринок капіталу.

Вивчивши документи, FT прийшла до висновку, що протягом 2000-х покупці з Росії придбали нерухомість, пов'язану з Трампом, на сотні мільйонів доларів. При цьому Trump Organization не погоджувалася з тим, що росіяни витратили на девелоперські проекти компанії більше, ніж представники інших країн.

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Крім того, Трампу і його партнерам належав бренд 24K Super Premium Vodka. На виставці Millionaire Fair в Москві в 2007 році була представлена пляшка, прикрашена 24-каратним золотом. Пізніше мільярдер відмовився від проекту.

Найбільша угода, укладена Трампом з громадянином Росії, відбулася в 2008 році, коли Дмитро Риболовлєв, мільярдер, який зробив статок на добривах, купив маєток магната за $95 млн. Коментуючи цю угоду раніше, Трамп сказав, що «він просто опинився з Росії», і заперечував, що зустрічався з олігархом.

Ще одна відома угода, укладена з росіянами, стосується конкурсу краси «Міс Всесвіт», права на який належать американському мільярдерові. Московський мільярдер Арас Агаларов уклав з фірмою Трампа контракт на $14 млн, щоб провести цей захід в Москві.

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Finanсial Times також пише, що в зв'язках з Росією були помічені кілька колишніх політичних радників Трампа. Серед них колишній керівник виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, який залишив свій пост в серпні 2016 року. Пол Манафорт був раніше одним з консультантів екс-президента України Віктора Януковича.

Картер Пейдж, колишній радник із зовнішньої політики Трампа, який раніше був радником компанії «Газпром». Після того як Гарі Рід, лідер меншості в сенаті, зажадав від ФБР провести розслідування щодо Пейджа «через приватні переговори з російськими офіційними особами з приводу скасування санкцій», він подав у відставку.

Річард Берт, колишній посол США в Німеччині, який, як пише FT, брав участь у розробці зовнішньополітичної стратегії Трампа в квітні, одночасно займався лобіюванням інтересів Росії, пов'язаних з поставками російського газу в Європу.