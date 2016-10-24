Внаслідок катастрофи літака на Мальті загинули 5 французьких митників (фоторепортаж)

Про це повідомляє мальтійське видання Malta Today.

Уряд Мальти підтвердив, що політ літака здійснювався в рамках операції французьких митників. Операція проводилась впродовж останніх п'яти місяців і була спрямована на відстеження маршрутів незаконної торгівлі і перевезень, у тому числі торгівлею людьми та наркотиками.

Після катастрофи були знайдені тіла усіх п'яти французьких громадян.

Читайте також19 людей загинули в результаті "жорсткої посадки" вертольота в Росії - ЗМІ

Як повідомили мальтійські урядовці, відеоматеріали та інформація очевидців, в тому числі трьох військових Збройних сил Мальти, свідчать, що вибух не міг бути причиною катастрофи літака.

Як повідомляв УНІАН, спочатку іноземні ЗМІ інформували, що на Мальті розбився літак з чиновниками Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС (Frontex) на борту. Однак верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні спростувала цю інформацію.