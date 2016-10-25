ІДІЛ взяла під контроль половину іракського міста біля кордону з Сирією і Йорданією – Reuters
Бойовики «Ісламської Держави» розширили площу підконтрольної території у віддаленому західному іракському місті недалеко від кордону з Сирією і Йорданією від третини до приблизно половини.
Про це повідомляють у вівторок джерела Reuters в середовищі сил безпеки.
Повстанці напали на місто Ер-Рутба в неділю в спробі послабити тиск у північному місті Мосул, де вони відбивають наступ іракської армії і курдських загонів, що підтримуються коаліцією на чолі з США.
Вони зайняли нові території протягом бойових дій, які тривали вночі, повідомили джерела.
Іракська армія і сунітські племінні бійці залишили під контролем іншу половину міста, в під'їздах до нього біля експрес-шосе, яке пов'язує Багдад і західний кордон, зазначили джерела.
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Армія надіслала підкріплення, додали вони.
Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією Пентагона, станом на вчора, іракські сили в рамках операції, яка розпочалася 17 жовтня, відбили у «Ісламської держави» приблизно 800 квадратних кілометрів прилеглої до Мосула території.