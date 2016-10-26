Президент Венесуели скликає Раду нацоборони через загрозу імпічменту (відео)

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Venezolana de television».

"Я скликав на завтра (26 жовтня – ред.) на 11 годину ранку засідання Ради національної оборони країни, щоб обговорити парламентський переворот Національної Асамблеї План діалогу в інтересах миру", – сказав Мадуро під час великої концентрації венесуельського народу в палаці Мірафлорес.

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Як повідомляв УНІАН, Національна асамблея (парламент) Венесуели більшістю голосів підтримала початок процесу імпічменту президента Ніколаса Мадуро.

У свою чергу уряд, більшість в якому належить прихильникам Мадуро, відхилила це рішення. Віце-президент Аристобуло Істуріс зазначив, що юридично Національної Асамблеї не існує.