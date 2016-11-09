Клінтон випереджає Трампа за кількістю голосів виборців – ЗМІ

Хілларі Клінтон на виборах президента США випереджає Дональда Трампа за кількістю поданих голосів виборців. Про це з посиланням на The NYT пише "Медуза".

Читайте такожОбама не вчасно подзвонив Трампу після виборів - NВC

Повідомляється, що за Клінтон проголосували, за останніми даними, понад 59 мільйонів американців, за Трампа — на 100 тисяч менше.

При цьому Трамп зберігає лідерство за кількістю виборників, так як всі виборці в більшості штатів дістаються переможцю. Трамп уже зібрав 279 голосів вибірників при необхідних 270, Клінтон — 218 голосів.

Раніше Клінтон вже визнала поразку на виборах президента США.