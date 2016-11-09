Клінтон випереджає Трампа за кількістю голосів виборців – ЗМІ
14:23, 09 листопада 2016Світ
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За кандидата від демократів проголосували на 100 тисяч осіб більше.
Хілларі Клінтон, і Дональд Трамп / REUTERS
Хілларі Клінтон на виборах президента США випереджає Дональда Трампа за кількістю поданих голосів виборців. Про це з посиланням на The NYT пише "Медуза".
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Повідомляється, що за Клінтон проголосували, за останніми даними, понад 59 мільйонів американців, за Трампа — на 100 тисяч менше.
При цьому Трамп зберігає лідерство за кількістю виборників, так як всі виборці в більшості штатів дістаються переможцю. Трамп уже зібрав 279 голосів вибірників при необхідних 270, Клінтон — 218 голосів.
Раніше Клінтон вже визнала поразку на виборах президента США.
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