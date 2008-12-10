Євросоюз відмовився вводити своїх миротворців у Грузію

Європейський Союз відмовив Грузії в створенні миротворчої місії в так званій буферній зоні на кордоні з Південною Осетією, повідомляє Lenta.ru із посиланням на Reuters.

Представники ЄС заявили, що наразі планів щодо відправки миротворців до Грузії немає, й місія спостерігачів, що діє в регіоні з середини жовтня 2008 року, продовжить роботу в колишньому режимі.

Прохання офіційного Тбілісі обговорювалося на зустрічі представників ЄС у Брюсселі. Про підсумки обговорення питання про початок миротворчої місії Євросоюзу в Грузії розповів новий міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ.

Група з 225 спостерігачів почала роботу в буферній зоні 10 жовтня 2008 року; початком місії спостерігачів ЄС вважається день, коли Росія офіційно оголосила про виведення всіх своїх військових підрозділів із території Грузії.

Відправка європейських спостерігачів на Кавказ була одним із основних пунктів мирного договору, що поклав край війні в Грузії та Південній Осетії в серпні 2008 року. В ніч на 8 серпня влада Грузії ввела війська на територію бунтівної республіки. Офіційний Тбілісі стверджує, що ухвалив рішення про введення військ після декількох російських провокацій.

Коли стало відомо про те, що грузинська армія почала штурм Цхінвалі, й у ході бойових дій загинули декілька миротворців із РФ, російська влада оголосила про введення військ до Південної Осетії. Згодом Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ назвав дії військових "операцією з примусу до миру". Приводом для її проведення в Кремлі назвали необхідність захистити громадян РФ, які проживають у регіоні, оскільки значна частина населення Південної Осетії має російські паспорти.

"Операція з примусу до миру" офіційно завершилася 12 серпня після підписання плану мирного врегулювання, підготовленого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ; грузинські війська були витіснені з Південної Осетії, а російська армія значно просунулася вглиб Грузії. Офіційний Тбілісі назвав дії Росії окупацією; низка західних країн піддала Москву різкій критиці за застосування сили.