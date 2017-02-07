ЗМІ підрахували, скільки коштував Росії сирійський похід бідолашного "Адмірала Кузнєцова"

Росія заплатила за сирійський похід авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" і кораблів супроводу від 7,5 до 10 млрд рублів (близько $127-$170 мільйонів). Такі дані наводяться у розслідуванні "РБК".

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У вартість походу корабельної групи на чолі з важким авіаносних крейсером "Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов" входять витрати на харчування (від 306,4 млн до 325,5 млн руб.), паливо (від 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), бойові вильоти (1,47 млрд руб.), вартість втрачених бойових машин (від 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) і "бойові" надбавки (38,3 млн руб.).

"За час походу зазнали аварії два винищувачі — Міг-29К і Су-33. За словами незалежного військового аналітика Антона Лаврова, вартість втраченої техніки можна оцінити виходячи з постачань озброєння в інші країни. Так, один Міг-29К згідно з контрактом з Індією, укладеним в 2010 році, коштує $51,7 млн, зазначає експерт Центру аналізу стратегій і технологій Костянтин Макієнко. Оцінку, близьку до індійського контракту, дав РБК військовий експерт Олексій Леонков. За його даними, вартість одного винищувача Міг-29К в залежності від комплектації та умов контракту варіюється в межах $35-45 млн. Таким чином, заміна двох, винищувачів могла обійтися російському бюджету в суму від $70 до 103,4 млн (від 4,5 млрд до 6,7 млрд руб. за курсом ЦБ на дні аварій)", - йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що реальна вартість походу може виявитися вищою, оскільки міноборони РФ не публікувало дані про використання підводного флоту і озброєння групи кораблів у ході операції.

Як відомо, авіаносна група Північного флоту РФ у складі крейсера "Адмірал Кузнєцов", важкого атомного ракетного крейсера "Петро Великий", великих протичовнових кораблів "Сєвєроморськ" і "Віце-адмірал Кулаков", а також суден забезпечення — танкерів і буксирів, вирушила до берегів Сирії 15 жовтня.

29 грудня 2016 року Путін погодився з пропозицією російського Міноборони скоротити військову присутність РФ в Сирії. У січні 2017 року група "Кузнєцова" покинула берега Сирії.

Військові експерти підкреслюють, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - його силова установка швидко перестала відповідати вимогам.

Починаючи з 2010 року, в РФ всерйоз заговорили про необхідність модернізації «Кузнєцова», яка включала б середній ремонт корабля з заміною ряду систем. Спочатку ремонт планувалося почати в 2012 році і завершити в 2017-му, але зробити це вчасно завадив дефіцит потужностей.

Головною проблемою «Кузнєцова» залишається його енергетична установка, в основному підтримується в робочому стані за рахунок «канібалізації».

Недооцінювати проблему неможливо - авіаносці досить вимогливі до можливостей своїх ходових систем та швидкості ходу, яка повинна полегшувати підйом літаків з повною злітною масою, забезпечуючи додаткові 50-60 кілометрів на годину до власної злітної швидкості літального апарату.