Польщі російський газ світить не одразу

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG прогнозує відновлення поставок російського газу до Польщі через Україну з середи, 14 січня.

Як пише Polskatimes, Польща не буде серед перших країн, які почнуть знову отримувати російський газ через українську газотранспортну систему.

Прес-секретар PGNiG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА сказала газеті, що компанія "спокійно" очікує відновлення поставок, оскільки більшість споживачів, незважаючи на припинення поставок з України з 7 січня, отримують газ, як і раніше.

"Вона запевнила, що в нас великі запаси, і наші споживачі можуть бути спокійні", - відзначило видання.

Polskatimes зауважила, що російський "Газпром" поки відновив поставки газу через одну лінію газопроводу в Суджі (Воронезька область) й планує збільшити поставки, якщо не зафіксує відбору Україною транзитного газу.

Газета також відзначила, що спірним залишається використання технічного газу, необхідного для забезпечення транзиту, який, на думку представників українського "Нафтогазу", має забезпечувати "Газпром", а на думку росіян - повинні купувати українці.

"Газпром" звинувачує Україну в тому, що вона з 1 по 6 січня незаконно взяла 52 млн. кубометрів газу для забезпечення транзиту.

Як повідомляв УНІАН, Польща вперше відчула скорочення поставок російського газу з України, через яку поставляється 40% від імпортного газу, 2 січня на 11%.

З 6 січня поставки скоротились на 85% від планованого обсягу, а наступного дня повністю припинились.

Польща, яка отримує імпортний газ також через Білорусь (60% від імпорту), компенсує недопоставки з української ГТС більшими поставками через білоруську систему.

Польський PGNiG заявляв 7 січня, що за рахунок білоруських поставок отримує 86% газу від загального імпорту.

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу. PGNiG купує російський газ безпосередньо в "Газпропу", згідно з контрактом до 2022 року, та середньоазійський газ в швейцарського трейдера “РосУкрЕнерго”, з яким має контракт до 2010 року.

У 2007 році PGNiG імпортував 6,2 млрд. російського та понад 2,3 - середньоазійського газу.