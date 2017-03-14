"Их там нет": у Міноборони РФ заперечують присутність свого спецназу біля кордону з Лівією

Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив журналістам, що «ніяких російських підрозділів спеціального призначення у Сіді-Баррани (Єгипет) немає», пише Росбалт.

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Він поскаржився, що «подібними вкиданнями від анонімних джерел окремі західні ЗМІ розбурхують громадськість вже не перший рік».

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел Reuters, Росія перекинула спецназівців і військову техніку на авіабазу в західному Єгипті недалеко від кордону з Лівією.