Пєсков: Путін без оптимізму ставиться до ідеї встановлення монархії в Росії

У Кремлі не підтримали ініціативу окупаційної влади Криму запровадити в Росії монархію і диктатуру. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Президент неодноразово вже висловлювався з цього приводу, він, скажімо так, без оптимізму ставиться до подібних ідей», - сказав Пєсков.

Він зазначив, що впродовж останніх п'яти років президент РФ неодноразово змушений був, зокрема й в іншому контексті, відповідати на такі питання, зазначив Пєсков.

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«Він доволі прохолодно ставиться до таких дискусій», - повідомив він.

Пєсков зазначив, що не має права висловлювати особисту думку про слова «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова, який, зокрема, закликав відродити в РФ монархію, але припустив, що його висловлювання якраз є особистою думкою керівника регіону.

«Напевне, він має право висловлювати особисту думку», - сказав Пєсков.

На запитання журналістів, чи може бути зазначена форма правління встановлена в Криму, Пєсков відповів, що «монархії в окремо взятому регіоні Російської Федерації бути не може».

Пєсков назвав некоректним і абсурдним питання про те, чи є загроза того, що погляди Аксьонова позначатимуться на його діях в Криму, і чи існують механізми контролю, аби подібне не відбувалося.

«Існує правове поле російської держави», - нагадав прес-секретар Путіна.

Як повідомлялося, Аксьонов в ефірі телеканалу «Перший Кримський» заявив, що вважає необхідною для Росії нову форму правління - монархію. На його думку, в РФ необхідне єдиноначалля на базі православ'я: оскільки у країни є зовнішній ворог, президенту потрібно більше прав, «аж до диктатури».