Масова демонстрація в Парижі переросла в сутички з поліцією

У Парижі, за даними поліції, близько 7500 осіб взяли участь у демонстрації проти поліцейського насильства, під час акції відбулося кілька невеликих сутичок демонстрантів з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

Про це пише DW.com.

В цілому акція пройшла мирно, проте вже під кінець демонстрації кілька сотень молодих людей в масках почали кидати запальні снаряди в бік поліцейських, вони також розбили вітрини декількох банків. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

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Це вже друга масова демонстрація в Парижі проти зловживання повноваженнями правоохоронців, ініційована родичами жертв насильства. До участі в ході громадян закликали профспілки, антирасистські і правозахисні організації, ліві партії.

Останнім приводом для протестів стало жорстоке затримання в лютому цього року 22-річного чорношкірого чоловіка по імені Тео в паризькому передмісті Aunay-су-Буа, після якого він опинився в лікарні. Раніше насильницькі дії французьких поліцейських не раз призводили до смерті людей. Так, у 2016 році 24-річний Адама Траоре помер після затримання поліцією в Бомон-сюр-Уаз в 32 кілометрах на північ від Парижа. 15-річний та 17-річний підлітки Зиед Бена і Буна Траоре з паризького передмістя Кліші загинули в трансформаторній будці, тікаючи від поліції в 2005 році.