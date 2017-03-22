У Росії змусили звільнитися викладача, що показав студентам фільм про "таємну імперію" Медведєва

У Сибірському федеральному університеті викладача філософії та культурології Михайла Константинова змусили написати заяву про звільнення за власним бажанням після показу студентам фільму Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонера Олексія Навального про активи прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Про це повідомляє РБК.

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"Тиждень тому показав фільм, але мова не йшла про агітацію — був обмін думками. Далеко не всі студенти прихильники Навального, багато критично підійшли, називали свої кандидатури на пост президента. Керівник Торговельно-економічного інституту СФУ Юрій Александров 21 березня викликав до себе і запитав: "Хочеш неприємності? Якщо ні, то пиши за власним бажанням", — заявив викладач.

Після розмови з керівником Константинову видали трудову книжку. За його словами, керівництво неодноразово попереджало його раніше і внесло до списку неблагонадійних викладачів. Міносвіти не змогло оперативно відповісти на питання РБК про звільнення викладача.

Виданню "Проспект Миру" про звільнення викладача повідомили відразу кілька учнів. У редакцію надіслали і скрін повідомлення самого викладача, яке він відправив одній зі студенток, і розповів про причини звільнення: "Серед студентів курсу опинився донощик. Очевидно, разом з батьками він (вона) написали донос з приводу того, що я показував фільм про Медведєва. Справа дійшла до ректора СФУ Ваганова, і мене змусили звільнитися. Як бачите ви, студенти, які не повинні знати про те, як розкрадають країну, і викладачі, які про це говорять, не повинні вести заняття у вас", — йдеться в повідомленні.

На кафедрі гуманітарних наук університету виданню підтвердили звільнення викладача, але причини цього коментувати відмовилися. Зв'язатися з самим Михайлом поки не вийшло. У прес-службі ВНЗ заявили, що викладач звільнився за власним бажанням вчора, 21 березня, і це нібито ніяк не пов'язано з показом фільму.

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з "Інстаграм" і архівних записів встановили, де і хто на них плавав.