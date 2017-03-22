Стрілянина під парламентом у Лондоні: наживо з місця трагедії

У мережі з’явилось відео того, що наразі відбувається під парламентом Британії у Лондоні.

Поліція оточила місце пригоди та перекрила рух транспорту перехрестям біля Вестмінстерського абатства.

Сьогодні кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні.За словами представника парламенту, зараз вхід до будівлі перекритий. За його даними, постраждали дві людини. За інформацією Reuters, внаслідок стрілянини є "дюжина поранених" на Вестмінстерському мосту біля будівлі парламенту.