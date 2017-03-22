Стрілянина під парламентом у Лондоні: наживо з місця трагедії

17:13, 22 березня 2017
Світ
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У мережі з'явились трансляції того, що наразі відбувається на місці стрілянини.

Стрілянина біля парламенту Британії в Лондоні / REUTERS

У мережі з’явилось відео того, що наразі відбувається під парламентом Британії у Лондоні.

Поліція оточила місце пригоди та перекрила рух транспорту перехрестям біля Вестмінстерського абатства.

Сьогодні кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні.За словами представника парламенту, зараз вхід до будівлі перекритий. За його даними, постраждали дві людини. За інформацією Reuters, внаслідок стрілянини є "дюжина поранених" на Вестмінстерському мосту біля будівлі парламенту.

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Теги: #стрілянина#відео#Лондон#парламент