Нелюдські риси сирійської війни

У Сирії була застосована хімічна зброя. Жахливо, що загинуло так багато цивільного населення. Нестерпно бачити, що серед загиблих — маленькі діти, зовсім малюки. І багато що вказує на те, що до цього причетна асадівська авіація.

По-перше, тому, що виробництво зарину (газу, забороненому міжнародними конвенціями, в тому числі ООН) здійснювалося на території Сирійської республіки, тобто, ця хімічна зброя є тільки у розпорядженні урядових лабораторій. Це не тротил, який можна десь купити або досить просто дістати в умовах війни.

По-друге, режим Башара Асада має тривалу історію застосування хімічної зброї проти власного населення, що вже фіксувалося експертами міжнародних організацій, і це юридично доведено.

Тобто, все вказує на те, що в сирійській провінції Ідліб, контрольованій повстанцями, саме урядова авіація Башара Асада застосувала хімічну зброю проти цивільного населення. Ціль цієї акції терору — залякати повстанців і зломити їхню волю до спротиву. Але, у підсумку, це призведе тільки до того, що протистояння набуде ще більш нелюдських рис і супроводжуватиметься новими військовими злочинами.

Все вказує на те, що в сирійській провінції Ідліб, контрольованій повстанцями, саме урядова авіація Башара Асада застосувала хімічну зброю проти цивільного населення

Як на мене, все це стало можливим через помилки адміністрації Обами, тому що він, свого часу, довірився Путіну і дозволив йому стати гарантом у сирійському конфлікті. Гарантом, який не виконує свої обов’язки. Ба більше, скоріше за все, це кричуще порушення норм міжнародного права взагалі не могло статися без погодження Асадом таких дій з його кремлівським другом і куратором – Путіним.

Зараз це прямий виклик новій адміністрації Трампа. Їй доведеться показати, що вона не безпомічна та може щось вдіяти в цій ситуації, на відміну від Обами. Зважаючи на те, що ООН — непрацююча організація, яка не вирішить питання (адже французька резолюція проти Асада, швидше за все, буде заветована Росією), тут має йтися про створення коаліції під керівництвом США (як на мене, це має зробити НАТО). І ця коаліція мусить виконати кілька завдань.

По-перше, домогтися заборони Асаду висувати свою кандидатуру на президентських виборах, тому що без цього громадянська війна не закінчиться. По-друге, відсунувши Асада, потрібно посадити за стіл переговорів сирійську опозицію і владу. Але, повторюся, це можливо тільки в умовах усунення Башара Асада від влади. І якби вони змогли домовитися, єдиним ворогом став би ІДІЛ, проти якого, за таких умов, було б боротися легше. Реалізуй Дональд Трамп такий план, він міг би претендувати на Нобелівську премію миру.

Очевидно, що Путіна такий сценарій не цікавить. Він буде прикривати Асада до останнього, скільки зможе, адже не має іншого варіанта. Справа у тому, що, у випадку проведення чесних виборів, у Асада немає шансів на перемогу. А без Асада Путін стає непотрібним - повстанці ненавидять і Кремль, і його особисто - Росія муситиме забратися з регіону. Але Путіну не потрібно зупиняти війну в Сирії. Адже, чим довше вона триває, тим довше він може домовлятися з США з позиції сили.

Крім того, Путін продовжує «гібридну війну» проти ЄС, адже продовження конфлікту підсилює міграційний процес, який давить на Європу, а це, в свою чергу, призводить до зростання екстремістських праворадикальних рухів, які, знову ж таки, фінансуються і контролюються Кремлем. Тобто чим довше цей конфлікт триває, тим Путіну краще. Тому він буде чіплятися руками і ногами за Асада до останнього.

Путіну не потрібно зупиняти війну в Сирії. Адже, чим довше вона триває, тим довше він може домовлятися з США з позиції сили

Втім, теракт у російському метро, який може мати прямий зв’язок із участю Росії у війні в Сирії, свідчить, що нові акти помсти або ж російському військовому контингенту у Сирії, або ж російському населенню вже на території Росії, стають все більш реальними.

Тарас Березовець, директор компанії Berta Communications, співзасновник Українського інституту майбутнього