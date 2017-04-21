У ФСБ заявили, що на їхню будівлю в Хабаровську напав 18-річний неонацист

У Росії ФСБ заявляє, що встановила особу нападника на управління ФСБ в Хабаровську. За попередніми даними, він належав до одного з неонацистських угруповань. Про це пише «Meduza», з посиланням на повідомлення Центру громадських зв'язків ФСБ

«Особа, яка вчинила злочин в Хабаровську встановлена - це уродженець і житель Хабаровського краю Конєв А.В., 1999 року народження», - повідомили в ЦГЗ.

Версії мотивів нападу в ФСБ поки висувати не стали.

Як повідомляв УНІАН раніше, у російському місті Хабаровськ напали на приймальню ФСБ. Про це повідомили у самій службі. Загинув один співробітник ФСБ і один відвідувач приймальні. Нападника вбили.

"21 квітня о 17:02 за місцевим часом в приймальню Управління ФСБ Росії в Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які знаходились у приймальні", - повідомили в ЦГЗ ФСБ Росії.