Меркель прибула в Сочі на переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в Сочі, де проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як передає ТАСС, Меркель і Путін мають намір обговорити боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході і реалізацію Мінських домовленостей.

Згідно з повідомленням, зустріч відбудеться в рамках підготовки до саміту «Великої двадцятки», який пройде в Гамбурзі в липні поточного року. Очікується, що в центрі уваги будуть знаходитися всі ключові теми міжнародного порядку денного.

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Як повідомляв УНІАН, представник німецького уряду Штеффен Зайберт заявляв, що крім обговорення питань, пов'язаних з самітом G20, Меркель і Путін мають намір обговорити «поточні виклики міжнародної політики, такі як конфлікт в Україні і війна в Сирії».

Переговори в Сочі пройдуть в два раунди, між якими канцлер Німеччини і президент РФ дадуть спільну прес-конференцію.

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У грудні 2016 року Німеччина взяла на себе головування в G20, до складу якої входять країни з самими потужними економіками світу, в тому числі нові індустріальні країни. На саміт G20, який відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі, приїдуть глави держав і урядів країн - учасниць групи, включаючи президентів США і РФ Дональда Трампа і Путіна.

Останній раз Меркель відвідувала Росію в травні 2015 року для участі в заходах, присвячених 70-ї річниці закінчення Другої світової війни. З того часу її контакти з Путіним в основному зводилися до телефонних розмов, а також до зустрічей під час міжнародних самітів і в "нормандському форматі".