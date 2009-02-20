Як реорганізувати ООН?

Генеральна Асамблея ООН відкрила міжурядові консультації з реформування Ради Безпеки. Переговори почалися з закритого засідання представників 192 країн-учасниць Генасамблеї, на якому, за словами дипломатів, поки що обговорювалися лише питання процедурного характеру. Консультації по суті почнуться наступного місяця і в перспективі, за задумом учасників, мають привести до перебудови Ради Безпеки в міжнародний орган, що адекватніше відповідатиме викликам часу.

Більшість країн переконані, що Рада Безпеки ООН в її нинішньому вигляді недостатньо ефективно представляє "міжнародне співтовариство", а тому її склад має бути розширений. Крім того, на думку багатьох держав, чинна структура РБ (5 постійних учасників, які мають право вето, і 10 учасників за принципом ротації), відображає розстановку сил, що склалася відразу після Другої світової війни, і вже не відповідає сучасним реаліям.

Як повідомляє Reuters, в ООН циркулюють кілька проектів реформи Ради Безпеки. Згідно з однією з пропозицій, постійні місця в РБ одержать Німеччина, Японія, Індія, Бразилія і дві африканські держави, проте ці нові учасники на першому етапі не матимуть права вето. В іншому, конкурентному плані пропонується залишити без змін склад постійних членів РБ ООН, але додати 10 нових непостійних місць. Цей проект, крім інших держав, підтримують Італія і Пакистан, які не хочуть бачити у складі постійних членів РБ Індію і Німеччину.

Наразі Рада Безпеки включає п`ять постійних членів, які можуть блокувати ухвалення резолюцій (Росія, США, Китай, Франція і Велика Британія), а також 10 учасників, які обираються на два роки відповідно до регіональних квот, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Ця структура була встановлена 1965 р. і, на думку багатьох спостерігачів, неефективно вирішує сучасні завдання.