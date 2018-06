КНДР демонструє неповагу до Китаю - Трамп

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував пуск балістичної ракети, зроблений владою КНДР.

«Північна Корея показала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, запустивши ще одну балістичну ракету», — написав він.

Читайте такожВійна з КНДР буде "катастрофічною" - Меттіс

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!