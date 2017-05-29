КНДР демонструє неповагу до Китаю - Трамп
15:43, 29 травня 2017Світ
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Разом із цим, президент зазначив, що «Китай старанно намагається».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував пуск балістичної ракети, зроблений владою КНДР.
«Північна Корея показала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, запустивши ще одну балістичну ракету», — написав він.
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North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2017
Разом з цим, президент зазначив, що «Китай старанно намагається» , маючи на увазі обіцянку Китаю забезпечити можливість для діалогу з КНДР.
Раніше повідомлялося, що Китай висловив невдоволення позицією G7 щодо спірних територій.
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