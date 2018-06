Світові лідери висловили співчуття у зв’язку з терактами в Лондоні

Світові лідери висловили жаль у зв'язку з нічними нападами терористів у Лондоні, внаслідок яких загинули 6 людей, пише Європейська правда.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Великою Британією.

"Сьогодні нас всіх об'єднує не тільки жах і смуток, але і рішучість", - цитує канцлера Німеччини сайт німецького уряду.

Читайте такожПорошенко і Гройсман відреагували на теракти у Лондоні

Меркель підкреслила, що у боротьбі проти будь-яких форм тероризму Німеччина рішуче підтримує Велику Британію.

"Зіштовхнувшись з цією новою трагедією, Франція більше, ніж будь-коли, підтримує Велику Британію. Мої думки разом з жертвами та їхніми близькими", - написав у Twitter президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялось раніше, серед постраждалих є щонайменше двоє громадян Франції.

"Жахливі новини з Лондона цієї ночі. Ми відстежуємо ситуацію", - написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu