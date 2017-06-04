Світові лідери висловили співчуття у зв’язку з терактами в Лондоні
Меркель підкреслила, що у боротьбу проти будь-яких форм тероризму Німеччина рішуче підтримує Велику Британію.
Світові лідери висловили жаль у зв'язку з нічними нападами терористів у Лондоні, внаслідок яких загинули 6 людей, пише Європейська правда.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Великою Британією.
"Сьогодні нас всіх об'єднує не тільки жах і смуток, але і рішучість", - цитує канцлера Німеччини сайт німецького уряду.
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Меркель підкреслила, що у боротьбі проти будь-яких форм тероризму Німеччина рішуче підтримує Велику Британію.
"Зіштовхнувшись з цією новою трагедією, Франція більше, ніж будь-коли, підтримує Велику Британію. Мої думки разом з жертвами та їхніми близькими", - написав у Twitter президент Франції Еммануель Макрон.
Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2017
Як повідомлялось раніше, серед постраждалих є щонайменше двоє громадян Франції.
"Жахливі новини з Лондона цієї ночі. Ми відстежуємо ситуацію", - написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 3, 2017
Президент Литви даля Грібаускайте заявила, що "Лондонський дух сильніший за страх".
London spirit - stronger than fear. Lithuania stands together with the people of the #UK. #LondonBridge#Boroughmarket— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) June 4, 2017
Як повідомлялося, у ніч на неділю, 4 червня, шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. До лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих.