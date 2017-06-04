Світові лідери висловили співчуття у зв’язку з терактами в Лондоні

12:19, 04 червня 2017
Світ
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Меркель підкреслила, що у боротьбу проти будь-яких форм тероризму Німеччина рішуче підтримує Велику Британію.

Ілюстрація REUTERS

Світові лідери висловили жаль у зв'язку з нічними нападами терористів у Лондоні, внаслідок яких загинули 6 людей, пише Європейська правда.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Великою Британією.

"Сьогодні нас всіх об'єднує не тільки жах і смуток, але і рішучість", - цитує канцлера Німеччини сайт німецького уряду.

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Меркель підкреслила, що у боротьбі проти будь-яких форм тероризму Німеччина рішуче підтримує Велику Британію.

"Зіштовхнувшись з цією новою трагедією, Франція більше, ніж будь-коли, підтримує Велику Британію. Мої думки разом з жертвами та їхніми близькими", - написав у Twitter президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялось раніше, серед постраждалих є щонайменше двоє громадян Франції. 

"Жахливі новини з Лондона цієї ночі. Ми відстежуємо ситуацію", - написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Президент Литви даля Грібаускайте заявила, що "Лондонський дух сильніший за страх".

Як повідомлялося, у ніч на неділю, 4 червня, шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. До лікарень Лондона  госпіталізували 48 постраждалих.

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Теги: #теракт у Лондоні#реакція світу на теракт у Лондоні