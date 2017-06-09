Відомий режисер продає нагороду Каннського фестивалю, щоб зібрати на фільм про любовний трикутник

Режисер фільму "Життя Адель" Абделатиф Кешиш продає "Золоту пальмову гілку" заради нового фільму.

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Про це повідомляє Art Ukraine News.

Кешиш став лауреатом Канського фестивалю в 2013 році. Тепер він вирішив виставити свою нагороду на торги, щоб на виручені гроші завершити роботу над новою картиною.

Заради залучення фінансування французька компанія Quat'Sous проводить аукціон предметів, пов'язаних з роботою Кешиша. Серед лотів – "Золота пальмова гілка", а також картини з "Життя Адель".

Новий фільм режисера називається "Мактуб, моя любов". За сюжетом, герой опиняється в центрі любовного трикутника з дружиною продюсера, який погодився профінансувати його першу кінокартину.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в травні в Каннах пройшов 69-й міжнародний кінофестиваль.