КНДР підозрюють у підготовці нового ядерного вибуху

Японія володіє інформацією про те, що Північна Корея готується до проведення другого ядерного вибуху, повідомляє AFP.

"Я одержав інформацію про це, але не можу розкрити подробиць", - заявив у вівторок глава японського МЗС Таро Асо (Taro Aso).

Можливість швидкого повторення Пхеньяном ядерних випробувань підтвердили і у Вашингтоні. Згідно неназваним джерелам в американській розвідці, на які посилається телеканал NBC, супутники-шпигуни США зафіксували пересування людей і вантажівок поблизу від місця проведення підземного ядерного вибуху 9 жовтня.

"Розвідка США не виключає можливості проведення Північною Кореєю ще одного ядерного вибуху. Проте ми не маємо в своєму розпорядженні доказів того, що такий перебіг подій неминучий", - повідомив AFP на умовах анонімності представник розвідслужби у Вашингтоні.

Офіційний Сеул виразив стурбованість відомостями про підготовку КНДР нового вибуху, проте висловив припущення, що активність військових у околицях північнокорейського полігону може не мати відношення до ядерних випробувань.

"Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, проте дуже обережно відносимося до аналізу будь-якої інформації, що стосується Північної Кореї", заявив у вівторок на умовах анонімності представник уряду Південної Кореї.

У понеділок Вашингтон вперше офіційно визнав проведення КНДР випробувань ядерної бомби. У пробах повітря, узятих в небі над Північною Кореєю, були виявлені радіоактивні частинки. Американська розвідка оцінила силу проведеного Пхеньяном ядерного вибуху приблизно в 1 кілотонну.

Нагадаємо, що 14 жовтня Рада Безпеки ООН одноголосно схвалила запропонований США проект резолюції відносно КНДР, що засуджує Пхеньян за випробування ядерної зброї і накладає на країну ряд санкцій.

Зокрема, резолюція передбачає перевірку всіх вантажів, що надходять до Північної Кореї, на предмет наявності зброї масового ураження або її компонентів і заборону для світових компаній на постачання в КНДР матеріалів, які можуть бути використані в ядерній сфері.

При цьому не передбачається накладення суворих економічних санкцій і застосування військової сили проти КНДР. Відсутності цих пунктів в резолюції добивалася Росія.

Умовою зняття санкцій Рада Безпеки ООН назвала повернення КНДР до шестисторонніх переговорів за своєю ядерною програмою. З метою їх відновлення держсекретар США Кондоліза Райс відвідає на поточному тижні країни-учасниці шестистороннього процесу - Японію, Південну Корею, Китай і Росію.

Лента.ру