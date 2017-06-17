Єлизавета II: Британія занурилася в "похмурі настрої"

Королева Великобританії Єлизавета II у заяві в честь свого офіційного дня народження зазначила, що Британія занурилася в "похмурі настрої" на тлі подій останніх тижнів - пожежі в будівлі Гренфелл-Тауер, нападу на лондонському мосту і теракту в манчестерському концертному залі, пише Російська служба ВВС.

Королева, яка в п'ятницю зустрічалася з постраждалими, зазначила, що незважаючи ні на що люди охоче приходять на допомогу один одному.

"Сьогодні, за традицією, святковий день. Однак у цьому році важко не помітити, що нація впала у вкрай похмурі настрої. За останні місяці країна пережила низку жахливих трагедій", - починає королева своє послання.

A message from The Queen on Her majesty's Official Birthday. https://t.co/vaKt5qj7IZpic.twitter.com/Tv7t9aB3PV — The Royal Family (@RoyalFamily) June 17, 2017

Низка трагічних подій почалася в кінці березня - 22 березня на Вестмінстерському мосту британський громадянин Халід Масуд направив автомобіль на перехожих, в результаті чого чотири людини загинули. Потім він врізався в огорожу біля будівлі парламенту і накинувся з ножем на поліцейського Кита Палмера, що стояв на посту. Палмер помер від отриманих поранень; Масуд був убитий іншими поліцейськими.

Теракт в Манчестері відбувся через два місяці - 22 травня смертник підірвав бомбу на концерті співачки Аріана Гранде, загинули 22 людини.

Близько тижня тому, 3 червня, троє чоловіків у Лондоні навмисно збили автомобілем кількох пішоходів, а потім стали нападати на перехожих з ножем. Загинули 8 осіб, кілька десятків отримали поранення.

Нарешті, на цьому тижні як мінімум 30 чоловік загинули, десятки постраждали в результаті сильної пожежі, яка багато годин вирувала у багатоповерховому житловому будинку на заході Лондона.

"Як нація, ми продовжуємо думати і молитися про всіх тих, кого безпосередньо торкнулися ці події. В ході недавніх зустрічей [з постраждалими] в Манчестері і Лондоні мене вразила готовність людей по всій країні надавати підтримку і допомагати тим, хто відчайдушно цього потребує", - пише Єлизавета II.

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Королева в п'ятницю зустрічалася з постраждалими від манчестерського теракту і від пожежі в Гренфелл-Тауер.

"У часи випробувань Сполучене королівство залишалося непохитним перед лицем небезпеки. Об'єднані спільним горем, ми також налаштовані рішуче, без страху і без вибірковості допомагати всім тим, хто заново будує свої життя, на яких залишили свій жахливий відбиток руйнування і втрати", - завершується послання Єлизавети II.

17 червня цього року офіційно святкується день народження королеви. Зазвичай свято проходить у другу суботу червня, але в нинішньому році його перенесли на тиждень.