Єлизавета II: Британія занурилася в "похмурі настрої"

Королева Великобританії Єлизавета II у заяві в честь свого офіційного дня народження зазначила, що Британія занурилася в "похмурі настрої" на тлі подій останніх тижнів - пожежі в будівлі Гренфелл-Тауер, нападу на лондонському мосту і теракту в манчестерському концертному залі, пише Російська служба ВВС.

Королева, яка в п'ятницю зустрічалася з постраждалими, зазначила, що незважаючи ні на що люди охоче приходять на допомогу один одному.

"Сьогодні, за традицією, святковий день. Однак у цьому році важко не помітити, що нація впала у вкрай похмурі настрої. За останні місяці країна пережила низку жахливих трагедій", - починає королева своє послання.

A message from The Queen on Her majesty's Official Birthday. https://t.co/vaKt5qj7IZpic.twitter.com/Tv7t9aB3PV