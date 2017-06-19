Мей назвала подію з фургоном в Лондоні потенційним терактом

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що наїзд фургона на натовп людей на півночі Лондона розглядається поліцією як потенційний терористичний акт, передає Reuters.

«Поліція підтвердила, що це розглядається як потенційний терористичний акт», — сказала вона.

Це також підтвердив мер Лондона Садік Хан.

«Ми ще не знаємо повних деталей, але це було явно навмисним нападом на невинних лондонців, багато з яких закінчили молитви під час священного місяця Рамадан», — написав він.

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Також Мей додала, що найближчим часом пройде надзвичайна зустріч, на якій вона буде головувати.

Ранішеполіція повідомила про першу жертву наїзду фургона на натовп людей у Лондоні.