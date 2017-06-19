Призначено нового посла Росії в Туреччині

Дипломат Олексій Єрхов призначений послом Росії в Туреччині. Указ про призначення підписав президент РФ Володимир Путін.

Читайте такожУ Туреччині знайшли імовірних організаторів вбивства російського посла - ЗМІНагадаємо, попередній російський посол Андрій Карлов був застрелений під час церемонії відкриття фотовиставки в центрі сучасного мистецтва в Анкарі 19 грудня 2016 року.

До цього призначення Олексій Єрхов очолював департамент ситуаційно-кризового центру МЗС, передає Анадолу. Дипломат раніше вже працював в Туреччині - протягом шести місяців він займав пост генконсула в Стамбулі.