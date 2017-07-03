У РФ назвали умову сплати внеску у Раду Європи на наступний рік

У Росії заявили, що зробить внесок у РЄ на наступний рік лише в тому випадку, якщо російська делегація візьме учать у роботі ПАРЄ. Про це заявила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє ТАСС.

"На якій підставі ми повинні платити гроші? Щоб за ці гроші ми щодня спостерігали русофобську істерію? Ні, це неправильно, некоректно", - сказала Матвієнко. "Тому ми розраховуємо, що будуть вжиті адекватні заходи з цього приводу", - сказала вона.

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При цьому чиновниця наголосила, що можуть бути прийняті нові рішення щодо внеску РФ у Раду Європи, якщо до 2018 року не буде вжито "адекватних регламентних рішень", які дозволили б російській делегації повноцінно брати участь у роботі ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія має намір продовжити заходи у відповідь у вигляді продовольчого ембарго на санкції Євросоюзу і України до 2019 року.

«У цій ситуації ми, природно, реагуватимемо адекватно. Тому вчора ми обговорили це питання з президентом - уряд внесе пропозицію президенту про те, щоб продовжити дію заходів у відповідь ще на один рік - до 31 грудня 2018 року», - сказав він.