"Від геніальної актриси до садівниці": Джині Лоллобриджиді виповнилося 90 років

Всесвітню популярність їй принесли картини "Фанфан-Тюльпан" режисера Крістіана Жака і "Собор Паризької Богоматері" режисера Жана Деланнуа.

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У 1953 році Джина Лоллобриджида знялася у режисера Луїджі Коменчіні в романтичній комедії "Хліб, любов і фантазія". На Берлінському кінофестивалі він здобув "Срібного ведмедя".

За свою кар'єру Джина знялася у безлічі фільмів, її партнерами по сцені в різний час були Хамфрі Богарт, Юл Бріннер, Френк Сінатра, Тоні Кертіс і Жан-Поль Бельмондо.

Лоллобриджида удостоєна безлічі нагород, є великим офіцером ордена "За заслуги перед Італійською Республікою", кавалером ордена Почесного легіону, офіцером ордена Мистецтв і літератури.

Зараз актриса живе одна на своїй розкішній віллі під Римом. В її саду, який вона створювала сама, налічується близько 600 різних видів птахів.