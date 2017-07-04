Лобода замахнулася на рівень світової зірки: вимагала змінити умови для концерту в Швейцарії

16:41, 04 липня 2017
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Лобода побажала, щоб їй приготували ексклюзивні страви.

Світлана Лобода активно виступає в Росії / фото facebook.com/loboda.official

У рамках міжнародного туру H2LO скандальна співачка Світлана Лобода прилетіла до Женеви напередодні свого виступу.

Концерт відбувся в Moulin Rouge.

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Спеціально для цього концерту менеджментом артистки в райдер були внесені зміни в основний список побажань співачка попросила особистого кухаря з наявністю не менше однієї мішленовської зірки, який приготував для співачки на вибір кілька ексклюзивних страв, враховуючи гастрономічні уподобання та рекомендації особистого лікаря-дієтолога Світлани.

Знайомством зі швейцарською кухнею співачка вирішила не обмежуватися і вже при першій же вільній хвилині вирушила на прогулянку за місцевими пам'ятками.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше співачка заспівала на весіллі дітей російських олігархів, на якому також виступила Леді Гага.

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Теги: #Лобода в Швейцарії