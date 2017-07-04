Лобода замахнулася на рівень світової зірки: вимагала змінити умови для концерту в Швейцарії
Лобода побажала, щоб їй приготували ексклюзивні страви.
У рамках міжнародного туру H2LO скандальна співачка Світлана Лобода прилетіла до Женеви напередодні свого виступу.
Концерт відбувся в Moulin Rouge.
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Спеціально для цього концерту менеджментом артистки в райдер були внесені зміни в основний список побажань співачка попросила особистого кухаря з наявністю не менше однієї мішленовської зірки, який приготував для співачки на вибір кілька ексклюзивних страв, враховуючи гастрономічні уподобання та рекомендації особистого лікаря-дієтолога Світлани.
Знайомством зі швейцарською кухнею співачка вирішила не обмежуватися і вже при першій же вільній хвилині вирушила на прогулянку за місцевими пам'ятками.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше співачка заспівала на весіллі дітей російських олігархів, на якому також виступила Леді Гага.