Пісня з "Форсажу 7" обігнала "Gangnam Style", ставши найпопулярнішим відео на YouTube (відео)

Кліп Уиз Халіфи і Чарлі Пута на пісню "See You Again", присвячену загиблому акторові Полу Уокеру, став найпопулярнішим на відео-сервісі YouTube.

У ролика вже 2,895 мільярдів переглядів. Колишній рекордсмен, кліп південнокорейського репера PSY "Gangnam Style", зібрав на мільйон переглядів менше.

Пісня "See You Again" увійшла в саундтрек фільму "Форсаж 7". Пол Уокер не встиг закінчити зйомки в картині, він загинув в автокатастрофі у листопаді 2013 року.

За перші шість місяців після публікації відео подивилися більше мільярда разів. В чарті Billboard Hot 100 пісня утримувалася на першому місці протягом 12 тижнів і побила рекорд по тривалості перебування на вершині чарту серед реп-композицій. See You Again також довго трималася на першій сходинці чартів у Великобританії, Австралії, Австрії, Канаді, Німеччині, Ірландії, Новій Зеландії, Швейцарії та інших країнах, зазначає Російська служба Бі-бі-сі.

Сумна балада стала найбільш продаваною піснею в світі у 2015 році і по цей день є найбільш популярною піснею на похоронах у Британії.

"Gangnam Style" став першим відео в історії YouTube, що набрало мільярд переглядів. Це сталося у грудні 2012 року, через півроку після виходу кліпу. До червня 2014-го року відео набрало другий мільярд переглядів. Через нього сервіс перейшов на 64-бітну систему підрахунку переглядів.

64-бітна система дозволяє витримати 9 223 372 036 854 775 808 переглядів одного конкретного ролика. Як відзначили представники популярного відеохостингу, попередня версія була здатна охопити 2 147 483 647 переглядів.

"Ми ніколи не думали, що на сайті з'явиться відео, для якого 32-бітної версії сайту буде недостатньо", - зізналися тоді представники YouTube.

Танець PSY отримав особливу популярність - його повторили мільйони людей: від генсека ООН Пан Гі Муна і британських військовослужбовців до ув'язнених на Філіппінах і тайських моряків.

У кліпі висміюється споживацький стиль життя Каннамгу - багатого району південнокорейської столиці Сеула.