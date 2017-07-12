В окупованому Криму підняли по тривозі російський флот

У окупованомуРФ Криму почалася перевірка боєготовності Чорноморського флоту, повідомляє РИА Новости.

Берегові і корабельні з'єднання піднято по тривозі, ракетні, протичовнові і мінно-тральні кораблі вийшли в море.

"В ході заходів перевірено дії по тривозі підрозділів берегових з'єднань флоту в пунктах постійної дислокації, а екіпажі кораблів висунулися в райони полігонів бойової підготовки", — йдеться в повідомленні.

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Перевірка триватиме кілька днів і пройде на полігонах в Криму та Чорному морі.

Як відомо, раніше в Україні стартували міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2017". У навчаннях беруть участь представники 16 країн – Україна, США, Румунія, Туреччина, Грузія, Великобританія, Греція, Канада, Італія, Бельгія, Болгарія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція, Франція. Тема навчань - проведення багатонаціональної морської операції з безпеки в кризовому регіоні.