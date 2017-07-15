З наступного року у Польщі зміняться правила працевлаштування іноземців.

Змінами, які за пропозицією Сейму схвалив Сенат країни, передбачено введення в дію положень так званої директиви про сезонних працівників та обмеження зловживань під час працевлаштування іноземців, передає Польське радіо.

Зокрема, передбачається введення плати у розмірі 30 злотих (7 євро) за реєстрацію заяви про довірення роботи іноземному працівникові.

Сенатор від провладної партії «Право і справедливість» Пшемислав Блащик повідомив, що законопроектом врегульовано питання щодо заяв про намір працевлаштувати іноземця, якими зловживали чимало роботодавців.

Також вводиться обов’язок інформувати про обставини, пов’язані з прийняттям на роботу іноземців, щоб повітові управління праці і служби з контролю могли перевіряти, чи використовуються заяви згідно з призначенням, і протягом якого часу іноземець працює. Крім того, роботодавець має повідомляти про факт працевлаштування іноземця на роботу.

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Законодавчі зміни стосуються перш за все іноземців, які працюють на сезонних роботах в Польщі, – з України, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії.

Після поправок, внесених Сенатом, законопроект знову передадуть на розгляд Сейму.

Нові правила мають набути чинності 1 січня наступного року.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Польщі отримали роботу близько 1 млн українців.