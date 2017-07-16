Американець отримав 16 років в'язниці за вбивство 21 кішки
12:37, 16 липня 2017Світ
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Правоохоронці знайшли злочинця через місяць після першого зникнення. Тоді поліція виявила на одній з парковок автомобіль, на приладовій панелі якого знаходилася мертва кішка.
Кішки почали пропадати з 2015 року / tapety.pinger.pl
26-річний житель Каліфорнії Роберт Рой отримав 16 років в'язниці за вбивство кішок, пише USA Today.
Кішки почали пропадати з 2015 року в одному з районів Каліфорнії, а згодом їх знаходили мертвими.
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Правоохоронці знайшли злочинця через місяць після першого зникнення. Тоді поліція виявила на одній з парковок автомобіль, на приладовій панелі якого знаходилася мертва кішка. Господарем машини виявився Рій, який в цей момент спав у транспортному засобі. Крім того, в автомобілі були також виявлені ніж і рукавички в крові і шерсті.
Всього злочинець убив 21 кішку.
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