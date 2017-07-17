В Узбекистані три людини задихнулися в туалеті, намагаючись дістати телефон

Три людини в Наманганської області на сході Узбекистану загинули, отруївшись парами фекальних газів у вигрібній ямі одного з приватних будинків. Про це повідомляє прес-служба МНС країни.

Як повідомляється, жінка найняла двох місцевих жителів, щоб дістати мобільний телефон, який впав у вигрібну яму. Спустившись туди, чоловіки втратили свідомість і не змогли вибратися на поверхню. Для надання постраждалим медичної допомоги господиня викликала лікаря, який при спуску в яму також отруївся газами і втратив свідомість.

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Найняті працівники померли на місці, лікар помер по дорозі в лікарню. Причиною смерті стала асфіксія від нестачі кисню у вдихуваному повітрі, що містить суміш фекальних газів.

Після загибелі проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 73-річний чоловік.