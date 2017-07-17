Емоційні смайлики, жести та сердечка: сьогодні відзначається Всесвітній день емоджі (відео)

Сьогодні, 17 липня, відзначається Всесвітній день емоджі. Цей день святкують щорічно з 2014 року і в основному в Інтернеті. Свято придумав творець емоджіпедії Джеремі Берг.

Емоджі - дуже популярні символи, які використовуються для спілкування у соцмережах. Ці значки відображають певні предмети, якими користувачі ілюструють свої тексти. До Дня емоджі компанія Pepsi запустила PepsiMoji. Компанія Sony Pictures Animation створила анімаційний фільм про емоджі – The Emoji Movie. Google випустив серію значків для боротьби з расизмом, який включає 5 перехідних тонів кольорів шкіри. Свою колекцію емоджі випустили Disney, General Electric, Twitter та Coca-Cola.

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Австралійський міністр закордонних справ Джулі Бішоп дуже любить емоджі. Одного разу вона навіть дала інтерв'ю за допомогою набору емоджі. Всесвітній день емоджі навіть має власний гімн - його у 2016 році написав та виконав музикант Джонатан Манн.