Засновник Linkin Park прокоментував смерть соліста гурту
01:32, 21 липня 2017Світ
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Засновник Linkin Park шокований смертю Честера Беннінгтона.
Майк Шинода шокований смертю Беннінгтона / фото twitter.com/ChesterBe
Засновник американського гурту Linkin Park Майк Шинода прокоментував смерть соліста Честера Беннігтона.
"Я шокований і убитий горем, але це правда. Офіційну заяву буде опубліковано, як тільки ми її складемо", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
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Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.— Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017
Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона знайшли повішеним у своєму будинку в Лос-Анджелесі 20 липня. У співака залишилося шестеро дітей.
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