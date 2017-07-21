Засновник Linkin Park прокоментував смерть соліста гурту

01:32, 21 липня 2017
Світ
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Засновник Linkin Park шокований смертю Честера Беннінгтона.

Майк Шинода шокований смертю Беннингтона / фото twitter.com/ChesterBe

Засновник американського гурту Linkin Park Майк Шинода прокоментував смерть соліста Честера Беннігтона.

"Я шокований і убитий горем, але це правда. Офіційну заяву буде опубліковано, як тільки ми її складемо", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона знайшли повішеним у своєму будинку в Лос-Анджелесі 20 липня. У співака залишилося шестеро дітей.

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