Засновник Linkin Park прокоментував смерть соліста гурту

Засновник американського гурту Linkin Park Майк Шинода прокоментував смерть соліста Честера Беннігтона.

"Я шокований і убитий горем, але це правда. Офіційну заяву буде опубліковано, як тільки ми її складемо", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.