Довше за всіх живуть японці

Середня тривалість життя найвища в Японії, а найнижча - в Зімбабве, мовиться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) про стан охорони здоров`я в світі. Згідно документа, цей показник у японців в середньому складає 82 роки, а в Зімбабве - всього 36 років.

Чудових показників досягли деякі "карликові" країни: так, в Монако і Сан-Маріно середня тривалість життя, як і в Японії, досягла 82 років.

Згідно доповіді ВООЗ, в Росії середня тривалість життя складає 65 років. У жінок цей показник рівний 72 рокам, а у чоловіків - тільки 59. У документі наголошується, що в Росії відбувається негативний приріст населення - мінус 0,3% на рік. Таким чином, вона входить до числа 18 країн, де населення зменшується, відзначає "Інтерфакс". У РФ 17,3% жителів - старші 60 років.

На Україні також спостерігається негативний приріст населення - він досяг 1%. Середня тривалість життя складає 67 років: 62 роки у чоловіків і 73 - у жінок.

У Білорусі середня тривалість життя досягла 68 років (63 у чоловіків і 74 у жінок). Приріст населення складає мінус 0,5%.

В інших країнах колишнього Радянського Союзу середня тривалість життя склала: у Вірменії - 68 років; в Азербайджані - 65; у Грузії - 74 роки; в Естонії - 72; у Казахстані - 61; у Киргизії - 63; у Латвії - 71; у Литві - 72; у Таджикистані - 63 і в Узбекистані - 66 років.

У Китаї середня тривалість життя оцінюється у 72 роки, в Індії - в 62 роки, говориться в доповіді ВООЗ.

Високий показник зафіксований в багатьох європейських країнах. Наприклад, в Швеції, Італії, Ісландії і Швейцарії він оцінюється у 81 рік, у Франції, Норвегії і Іспанії - в 80 років, а в Німеччині, Великобританії, Фінляндії і Греції - у 79 років.

Австралійці в середньому, живуть 81 рік, канадці - 79 років, громадяни США - 78 років, ізраїльтяни і новозеландці - 80 років.

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