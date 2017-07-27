Кремль намагався втрутитися у вибори в США ще за Брежнєва - The Atlantic

Активність російської влади на чолі з президентом Володимиром Путіним під час виборів в США з метою допомогти Дональду Трампу обійти свого конкурента від Демократичної партії Хілларі Клінтон була далеко не першою спробою Кремля вплинути на політичну ситуацію в США. Про це йдеться в матеріалі видання The Atlantic, передає newsru.

Так, у серпні 1975 року в Гельсінкі у рамках саміту глав 35 держав відбулася зустріч президента США Джеральда Форда із генеральним секретарем ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим. Після неї генсек пообіцяв американському колезі всіма силами сприяти його обранню на новий термін.

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Автор матеріалу, американський політолог Ян Лодал, який в 1970-х роках був членом Ради національної безпеки США і входив до складу групи фахівців, що працюють над обмеженням стратегічних наступальних озброєнь, розповів, що конфіденційна розмова Брежнєва і Форда відбулася після двосторонньої зустрічі делегацій СРСР і США.

За словами Лодала, приватну розмову Брежнєва і Форда, на якій була присутня лише один людина - перекладач радянського генсека Віктор Суходрев, відбулася на балконі й тривала близько двох хвилин. Після цього лідери двох країн повернулися в зал засідань і продовжили переговори в розширеному форматі.

Лодал згадує, що під час переговорів Суходрев приніс Брежнєву листок паперу, який генсек після прочитання порвав і склав обривки паперу в попільничку. Після засідання Лодалу вдалося пройти повз стіл і забрати вміст попільнички в свою кишеню.

Разом із помічником Генрі Кіссінджера Пітером Родманом, який на той момент обіймав посаду держсекретаря США, Лодал зміг скласти уривки листка і прочитати вміст тексту, який виявився дослівною стенограмою короткої бесіди віч-на-віч Брежнєва і Форда.

"Хочу вам сказати конфіденційно і абсолютно відверто, що ми в радянському керівництві також є прихильниками вашого обрання на новий термін. Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб це так було", - заявив Брежнєв Форду в приватній бесіді.

У відповідь американський президент подякував генсеку і додав, що і сам розраховує бути обраним на другий термін. "Думаю, що це відповідає інтересам подальшого розвитку радянсько-американських відносин і сприятиме процесу розрядки", - підкреслив Форд.

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На думку Лодала, відновлений ним 42 роки тому документ свідчить про те, що вже в ті часи Москва ставила завдання вплинути на хід президентських виборів в США. "Методи Росії з роками не змінюються, так що немає нічого дивного в тому, що в 2016 році Росія зробила те ж, що Брежнєв запропонував у 1975-му. Різниця в тому, що в 2016-му пропозицію було прийнято, тоді як у 1975-му США очолювала людина з колосальним досвідом і непохитними принципами, і він проігнорував цю пропозицію", - резюмував Лодал.

Нагадаємо, що у США триває розслідування, присвячене передбачуваним зв'язкам між передвиборною командою нинішнього президента країни Дональда Трампа і Кремлем. У січні американські спецслужби представили доповідь, в якому звинуватили Росію у втручанні у президентські вибори, що пройшли в США в 2016 році. За їх версією, найняті російським урядом хакери атакували сервери Демократичної партії США, викрали і передали WikiLeaks документи, що компрометують головного опонента Трампа - Хілларі Клінтон.