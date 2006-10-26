”Укртрансгаз” готує Європу до зими

Представники оперативного диспетчерського управління (ОДУ) ДК "Укртрансгаз" обговорили з диспетчерськими службами європейських газотранспортних компаній питання взаємодії при транспортуванні газу взимку. Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю і засобами масової інформації ДК “Укртрансгаз”.

У повідомленні наголошується, що в зустрічі взяли участь представники диспетчерських центрів компаній SPP (Словаччина), ОМV (Австрія), SNАМ (Італія) і ДК “Укртрансгаз”.

В ході зустрічі розглядалося широке коло питань співпраці між диспетчерськими службами компаній, зокрема, робота ГТС країн учасниць зустрічі в поточному році, поточні проблеми експлуатації ГТС і оперативної взаємодії диспетчерських служб. Питання виконання ремонтних і діагностичних робіт на національних ГТС в літній період 2006 року і готовність до осінньо-зимового періоду. Обговорювалися також плани проведення ремонтних робіт на національних ГТС, які можуть вплинути на транзит газу через територію України. Сторони розглянули попередні плани споживання газу наступного року, використання енергозберігаючих технологій. Крім того, обговорювався вплив організаційних змін в газотранспортних компаніях Європи на роботу диспетчерських служб.

Делегацію ОДУ ДК “Укртрансгаз” очолював перший заступник директора Вадим ФРОЛОВ. У своїй доповіді він підкреслив, що ГТС України перебуває в задовільному технічному стані, готова до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 рр. і має значні резерви для нарощування обсягів транспортування природного газу в європейські країни (до142 млрд. куб. м).

Наступна робоча зустріч запланована на весну 2007 року в Італії.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в управлінні ДК «Укртрансгаз» НАК "Нафтогаз України" і складається з 37,5 тис. км. газопроводів, 71 компресорної станції й 13 підземних сховищ газу із загальним активним обсягами газу 32 млрд. кубометрів.

Пропускна спроможність системи на вході становить 288 млрд. кубометрів газу на рік, на виході - 175 млрд. кубометрів, зокрема в країни Європи – 141 млрд. кубометрів.