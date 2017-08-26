Громадянам Китаю заборонили відкривати бізнес у Північній Кореї

Китайська влада заборонила громадянам країни створювати і розширювати бізнес в КНДР, повідомляє Росбалт.

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"Така міра прийнята в рамках санкцій ООН проти Північної Кореї, які були затверджені у зв'язку з ядерними випробуваннями Пхеньяну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє міністерство комерції КНР, громадянам і підприємствам заборонено створювати нові і розширювати вже існуючі спільні підприємства з китайським і іноземним капіталом.

Раніше, 15 серпня, Пекін ввів економічні санкції проти КНДР, обмеживши постачання з кам'яного вугілля, заліза, свинцю і морепродуктів з цієї країни.

Згідно з оцінками США, якщо країни-члени ООН введуть санкції проти Пхеньяну, він втратить близько $1 мільярда із своєї зовнішньоторговельної виручки.