Громадянам Китаю заборонили відкривати бізнес у Північній Кореї
Китайська влада заборонила громадянам країни створювати і розширювати бізнес в КНДР.
Китайська влада заборонила громадянам країни створювати і розширювати бізнес в КНДР, повідомляє Росбалт.
Читайте такожКНДР змогла заробити на експорті руди і вугілля всупереч санкціям Китаю
"Така міра прийнята в рамках санкцій ООН проти Північної Кореї, які були затверджені у зв'язку з ядерними випробуваннями Пхеньяну", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє міністерство комерції КНР, громадянам і підприємствам заборонено створювати нові і розширювати вже існуючі спільні підприємства з китайським і іноземним капіталом.
Раніше, 15 серпня, Пекін ввів економічні санкції проти КНДР, обмеживши постачання з кам'яного вугілля, заліза, свинцю і морепродуктів з цієї країни.
Згідно з оцінками США, якщо країни-члени ООН введуть санкції проти Пхеньяну, він втратить близько $1 мільярда із своєї зовнішньоторговельної виручки.