Німеччина розташована в центрі "холодної війни 2.0" - глава МЗС

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель вважає, що Німеччина знаходиться в центрі "холодної війни 2.0".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild, оприлюдненому 26 серпня, повідомляє Deutsche Welle.

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"Ми перебуваємо в центрі "холодної війни 2.0", - заявив Габріель.

Також голова німецького МЗС вважає, що світ стоїть на порозі нового атомного озброєння як на Сході, так і на Заході, і закликає не розглядати міжнародне співробітництво як "арену для змагань".

Президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа Габріель дорікнув за сприйняття співіснування людей і народів насамперед як боротьбу, через що на перший план виходить не справедливість і сила права, а право сильного.

"Це небезпечна тенденція", - зазначив міністр.