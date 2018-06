Новий кліп Тейлор Свіфт побив рекорд YouTube за переглядами за добу (відео)

Новий кліп Тейлор Свіфт зібрав 28 мільйонів переглядів на YouTube за перші 24 години після публікації на офіційному каналі. Як пише The Evening Standard, робота Look What You Made Me Do побила рекорд 2015 року, коли відео Adele на пісню Hello подивилися 27,7 мільйона разів.

27-річна Свіфт презентувала свій новий кліп на церемонії MTV Video Music Awards в неділю ввечері.

Чотирихвилинна історія починається з того, що співачка вилазить з могили і оголошує себе колишню "мертвою", після чого кілька різних версій Свіфт обговорюють між собою, як вони ставляться до того, що говорять про них медіа.