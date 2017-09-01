Ердоган заявив, що гостра ремарка Макрона його не зачепила

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не бачить нічого негативного у зізнанні французького президента Еммануеля Макрона, який поскаржився на необхідність часто спілкуватися з Ердоганом. Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає Європейська правда.

"Якщо чесно, я не маю наміру аналізувати те, що він [Макрон] хотів сказати. Про це треба запитати у самого Макрона. Можу сказати тільки одне: вони самі ініціюють розмови, і я не хочу від них відмовлятися, тому що хочу здобути друзів і послабити тих, хто ставиться до нас погано", - сказав Ердоган.

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Турецький президент стверджує, що не вважає негативними ремарки свого французького колеги. Навпаки, він вважає, що ці заяви свідчать про важливість розмов з ним.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що життя світового лідера не таке "круте", як може здатися, привівши в приклад переговори зі своїм турецьким колегою Ердоганом.

"Я один з тих, кому доводиться говорити з Ердоганом кожні 10 днів", - заявив Макрон в інтерв'ю французькому тижневику Le Point, але не пояснив, що саме мав на увазі.

Як відомо, західні лідери часто критикують Ердогана, особливо за порушення прав людини.

Остання розмова між Макроном і Ердоганом, за офіційними данними, відбулася 27 серпня, коли вони обговорювали долю ув'язненого у Туреччині французького журналіста.

Попередній президент Франції також зізнавався в тому, що не завжди отримує від роботи задоволення. На саміті G20 у листопаді 2011 року журналісти підслухали, як Ніколя Саркозі назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху брехуном і зізнався, що не витримує його. "Тобі він набрид, а мені взагалі доводиться щодня мати з ним справу", - відповів, за даними ЗМІ, екс-президент США Барак Обама.