Президент Молдови вимагає звільнити міністра оборони через відправку військових на навчання в Україну

Президент Молдови Ігор Додон зажадав відправити у відставку міністра оборони Георге Галбура через відправку молдовських військових на навчання Rapid Trident-2017 в Україну. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вимагаю відставки з посади віце-міністра оборони пана Георге Галбура, який на даний момент займає посаду міністра, за порушення наказу Верховного головнокомандуючого збройними силами", - сказано в повідомленні.

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Також Додон наказав розпочати службове розслідування для виявлення осіб, відповідальних за порушення його наказу як Верховного головнокомандуючого, а також застосування до зазначених осіб міри покарання у вигляді пониження в званні й пониження в посаді".

Додон назвав відправку військових на навчання дисциплінарним порушенням, і "порушенням військової присяги".

Також президент Молдови підписав указ, що забороняє участь молдовських військовослужбовців у навчаннях і будь-яких видах діяльності, що проводяться за межами країни, без попереднього схвалення з боку глави держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Молдови Ігор Додон призупинив рішення уряду про участь молдавських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 («Швидкий тризуб») в Україні.

Прем`єр-міністр Павло Філіп наголосив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдавському контингенту брати участь у міжнародних військових навчаннях.

Офіційно навчання Rapid Trident-2017 розпочнуться 11 вересня в селі Старичі Яворівського району Львівської області. У них візьмуть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з майже півтора десятка країн світу.